Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you're staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don't have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Offisiell nettside: https://www.shieldprotocol.io/ Teknisk dokument: https://shield-pro.gitbook.io/shield

Shield protocol (SHIELD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shield protocol (SHIELD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 168.54K $ 168.54K $ 168.54K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 37.09M $ 37.09M $ 37.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.17K $ 227.17K $ 227.17K All-time high: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 All-Time Low: $ 0.00372841 $ 0.00372841 $ 0.00372841 Nåværende pris: $ 0.00454345 $ 0.00454345 $ 0.00454345 Lær mer om Shield protocol (SHIELD) pris

Shield protocol (SHIELD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shield protocol (SHIELD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIELD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIELD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIELDs tokenomics, kan du utforske SHIELD tokenets livepris!

Vil du vite hvor SHIELD kan være på vei? Vår SHIELD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

