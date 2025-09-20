shaww (SHAWW) Prisinformasjon (USD)

shaww (SHAWW) sanntidsprisen er $0.168374. I løpet av de siste 24 timene har SHAWW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.168103 og et toppnivå på $ 0.171493, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHAWW er $ 0.940336, mens den rekordlave prisen er $ 0.160186.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHAWW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og +3.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

shaww (SHAWW) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på shaww er $ 16.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHAWW er 98.83K, med en total tilgang på 98825.467453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.64K.