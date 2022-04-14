shaww (SHAWW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i shaww (SHAWW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

shaww (SHAWW) Informasjon Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for shaww, a very well-known influencer in the crypto space and developer. Offisiell nettside: https://time.fun/shaww Kjøp SHAWW nå!

shaww (SHAWW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for shaww (SHAWW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.57K $ 16.57K $ 16.57K Total forsyning: $ 98.83K $ 98.83K $ 98.83K Sirkulerende forsyning: $ 98.83K $ 98.83K $ 98.83K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.57K $ 16.57K $ 16.57K All-time high: $ 0.940336 $ 0.940336 $ 0.940336 All-Time Low: $ 0.160186 $ 0.160186 $ 0.160186 Nåværende pris: $ 0.167655 $ 0.167655 $ 0.167655 Lær mer om shaww (SHAWW) pris

shaww (SHAWW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak shaww (SHAWW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHAWW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHAWW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHAWWs tokenomics, kan du utforske SHAWW tokenets livepris!

SHAWW prisforutsigelse Vil du vite hvor SHAWW kan være på vei? Vår SHAWW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHAWW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!