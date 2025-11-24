Hva er SHARP

Sharp Token (SHARP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sharp Token (SHARP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Total forsyning: $ 68.23B $ 68.23B $ 68.23B Sirkulerende forsyning: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 375.75M $ 375.75M $ 375.75M All-time high: $ 0.0120001 $ 0.0120001 $ 0.0120001 All-Time Low: $ 0.00326327 $ 0.00326327 $ 0.00326327 Nåværende pris: $ 0.00550695 $ 0.00550695 $ 0.00550695 Lær mer om Sharp Token (SHARP) pris Kjøp SHARP nå!

Sharp Token (SHARP) Informasjon Offisiell nettside: https://sharpeconomy.org/ Teknisk dokument: https://docs.sharpeconomy.org/sharp-token-whitepaper-2.0-1.pdf

Sharp Token (SHARP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sharp Token (SHARP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHARP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHARP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARPs tokenomics, kan du utforske SHARP tokenets livepris!

