Sharp Token pris i dag

Sanntids Sharp Token (SHARP) pris i dag er $ 0.00534825, med en 3.47% endring de siste 24 timene. Nåværende SHARP til USD konverteringssats er $ 0.00534825 per SHARP.

Sharp Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,925,051, med en sirkulerende forsyning på 2.98B SHARP. I løpet av de siste 24 timene SHARP har den blitt handlet mellom $ 0.00527211(laveste) og $ 0.00570974 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0120001, mens tidenes laveste notering var $ 0.00326327.

Kortsiktig har SHARP beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og -12.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sharp Token (SHARP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.93M$ 15.93M $ 15.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 365.05M$ 365.05M $ 365.05M Opplagsforsyning 2.98B 2.98B 2.98B Total forsyning 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sharp Token er $ 15.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHARP er 2.98B, med en total tilgang på 68230000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.05M.