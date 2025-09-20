Shadow Token (SHDW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.114858 $ 0.114858 $ 0.114858 24 timer lav $ 0.117222 $ 0.117222 $ 0.117222 24 timer høy 24 timer lav $ 0.114858$ 0.114858 $ 0.114858 24 timer høy $ 0.117222$ 0.117222 $ 0.117222 All Time High $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 Laveste pris $ 0.01275871$ 0.01275871 $ 0.01275871 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) -9.34% Prisendring (7D) -9.34%

Shadow Token (SHDW) sanntidsprisen er $0.115836. I løpet av de siste 24 timene har SHDW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.114858 og et toppnivå på $ 0.117222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHDW er $ 2.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.01275871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHDW endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og -9.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shadow Token (SHDW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.73M$ 18.73M $ 18.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.58M$ 19.58M $ 19.58M Opplagsforsyning 161.72M 161.72M 161.72M Total forsyning 169,057,206.264172 169,057,206.264172 169,057,206.264172

Nåværende markedsverdi på Shadow Token er $ 18.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHDW er 161.72M, med en total tilgang på 169057206.264172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.58M.