Shadow Token (SHDW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shadow Token (SHDW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shadow Token (SHDW) Informasjon $SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows! Offisiell nettside: https://www.shdwdrive.com/ Kjøp SHDW nå!

Shadow Token (SHDW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shadow Token (SHDW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Total forsyning: $ 169.06M $ 169.06M $ 169.06M Sirkulerende forsyning: $ 161.72M $ 161.72M $ 161.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.81M $ 18.81M $ 18.81M All-time high: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 All-Time Low: $ 0.01275871 $ 0.01275871 $ 0.01275871 Nåværende pris: $ 0.11125 $ 0.11125 $ 0.11125 Lær mer om Shadow Token (SHDW) pris

Shadow Token (SHDW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shadow Token (SHDW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHDW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHDW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHDWs tokenomics, kan du utforske SHDW tokenets livepris!

SHDW prisforutsigelse Vil du vite hvor SHDW kan være på vei? Vår SHDW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHDW tokenets prisforutsigelse nå!

