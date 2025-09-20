Session Token (SESH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.082703 24 timer lav $ 0.088057 24 timer høy All Time High $ 0.237833 Laveste pris $ 0.04027055 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +3.69% Prisendring (7D) -1.73%

Session Token (SESH) sanntidsprisen er $0.087181. I løpet av de siste 24 timene har SESH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.082703 og et toppnivå på $ 0.088057, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SESH er $ 0.237833, mens den rekordlave prisen er $ 0.04027055.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SESH endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +3.69% over 24 timer og -1.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Session Token (SESH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.99M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.92M Opplagsforsyning 80.22M Total forsyning 240,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Session Token er $ 6.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SESH er 80.22M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.92M.