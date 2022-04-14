Session Token (SESH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Session Token (SESH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Session Token (SESH) Informasjon Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Offisiell nettside: https://getsession.org/ Teknisk dokument: https://getsession.org/whitepaper Kjøp SESH nå!

Session Token (SESH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Session Token (SESH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Total forsyning: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Sirkulerende forsyning: $ 80.22M $ 80.22M $ 80.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.58M $ 19.58M $ 19.58M All-time high: $ 0.237833 $ 0.237833 $ 0.237833 All-Time Low: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Nåværende pris: $ 0.081586 $ 0.081586 $ 0.081586 Lær mer om Session Token (SESH) pris

Session Token (SESH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Session Token (SESH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SESH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SESH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SESHs tokenomics, kan du utforske SESH tokenets livepris!

SESH prisforutsigelse Vil du vite hvor SESH kan være på vei? Vår SESH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

