Sector (SECT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.213099 Laveste pris $ 0.01316846 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.48%

Sector (SECT) sanntidsprisen er $0.03871566. I løpet av de siste 24 timene har SECT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SECT er $ 0.213099, mens den rekordlave prisen er $ 0.01316846.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SECT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sector (SECT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 362.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.87M Opplagsforsyning 9.36M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sector er $ 362.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SECT er 9.36M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.87M.