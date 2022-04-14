Sector (SECT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sector (SECT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sector (SECT) Informasjon Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH. Offisiell nettside: https://sector.finance/ Teknisk dokument: https://sector-finance.gitbook.io/sector-finance/welcome/introduction Kjøp SECT nå!

Sector (SECT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sector (SECT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 338.53K $ 338.53K $ 338.53K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M All-time high: $ 0.213099 $ 0.213099 $ 0.213099 All-Time Low: $ 0.01316846 $ 0.01316846 $ 0.01316846 Nåværende pris: $ 0.03615384 $ 0.03615384 $ 0.03615384 Lær mer om Sector (SECT) pris

Sector (SECT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sector (SECT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SECT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SECT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SECTs tokenomics, kan du utforske SECT tokenets livepris!

SECT prisforutsigelse Vil du vite hvor SECT kan være på vei? Vår SECT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

