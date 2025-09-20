Dagens RWAX livepris er 0.04836786 USD. Spor prisoppdateringer for RWAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RWAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RWAX livepris er 0.04836786 USD. Spor prisoppdateringer for RWAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RWAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RWAX til USD livepris:

$0.04836786
$0.04836786
-1.70%1D
USD
RWAX (RWAX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:07:49 (UTC+8)

RWAX (RWAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.25%

-1.71%

-10.05%

-10.05%

RWAX (RWAX) sanntidsprisen er $0.04836786. I løpet av de siste 24 timene har RWAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04799575 og et toppnivå på $ 0.050127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RWAX er $ 0.565142, mens den rekordlave prisen er $ 0.02505924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RWAX endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -10.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RWAX (RWAX) Markedsinformasjon

$ 791.57K
$ 791.57K

--
--

$ 2.42M
$ 2.42M

16.36M
16.36M

50,000,000.0
50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RWAX er $ 791.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RWAX er 16.36M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.

RWAX (RWAX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på RWAX til USD ble $ -0.00084160051331454.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RWAX til USD ble $ -0.0135770711.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RWAX til USD ble $ -0.0213034836.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RWAX til USD ble $ -0.007310600080837995.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00084160051331454-1.71%
30 dager$ -0.0135770711-28.07%
60 dager$ -0.0213034836-44.04%
90 dager$ -0.007310600080837995-13.13%

Hva er RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

RWAX (RWAX) Ressurs

RWAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RWAX (RWAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RWAX (RWAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RWAX.

Sjekk RWAXprisprognosen nå!

RWAX til lokale valutaer

RWAX (RWAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RWAX (RWAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RWAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RWAX (RWAX)

Hvor mye er RWAX (RWAX) verdt i dag?
Live RWAX prisen i USD er 0.04836786 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RWAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RWAX til USD er $ 0.04836786. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RWAX?
Markedsverdien for RWAX er $ 791.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RWAX?
Den sirkulerende forsyningen av RWAX er 16.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRWAX ?
RWAX oppnådde en ATH-pris på 0.565142 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RWAX?
RWAX så en ATL-pris på 0.02505924 USD.
Hva er handelsvolumet til RWAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RWAX er -- USD.
Vil RWAX gå høyere i år?
RWAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RWAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
RWAX (RWAX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

