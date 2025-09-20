RWAX (RWAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04799575 $ 0.04799575 $ 0.04799575 24 timer lav $ 0.050127 $ 0.050127 $ 0.050127 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04799575$ 0.04799575 $ 0.04799575 24 timer høy $ 0.050127$ 0.050127 $ 0.050127 All Time High $ 0.565142$ 0.565142 $ 0.565142 Laveste pris $ 0.02505924$ 0.02505924 $ 0.02505924 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -10.05% Prisendring (7D) -10.05%

RWAX (RWAX) sanntidsprisen er $0.04836786. I løpet av de siste 24 timene har RWAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04799575 og et toppnivå på $ 0.050127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RWAX er $ 0.565142, mens den rekordlave prisen er $ 0.02505924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RWAX endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -10.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RWAX (RWAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 791.57K$ 791.57K $ 791.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Opplagsforsyning 16.36M 16.36M 16.36M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RWAX er $ 791.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RWAX er 16.36M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.