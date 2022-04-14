RWAX (RWAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RWAX (RWAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RWAX (RWAX) Informasjon RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Offisiell nettside: https://therwax.com/ Teknisk dokument: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Kjøp RWAX nå!

RWAX (RWAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RWAX (RWAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 742.53K $ 742.53K $ 742.53K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M All-time high: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 All-Time Low: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Nåværende pris: $ 0.04532572 $ 0.04532572 $ 0.04532572 Lær mer om RWAX (RWAX) pris

RWAX (RWAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RWAX (RWAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RWAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RWAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RWAXs tokenomics, kan du utforske RWAX tokenets livepris!

RWAX prisforutsigelse Vil du vite hvor RWAX kan være på vei? Vår RWAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RWAX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!