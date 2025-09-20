Dagens Roscoe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Roscoe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CATGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Roscoe Logo

Roscoe Pris (CATGUY)

Ikke oppført

1 CATGUY til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Roscoe (CATGUY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:51:56 (UTC+8)

Roscoe (CATGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157724
$ 0.00157724$ 0.00157724

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.39%

-0.39%

Roscoe (CATGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATGUY er $ 0.00157724, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATGUY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roscoe (CATGUY) Markedsinformasjon

$ 23.54K
$ 23.54K$ 23.54K

--
----

$ 23.54K
$ 23.54K$ 23.54K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,791.03
999,892,791.03 999,892,791.03

Nåværende markedsverdi på Roscoe er $ 23.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATGUY er 999.89M, med en total tilgang på 999892791.03. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.54K.

Roscoe (CATGUY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Roscoe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Roscoe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Roscoe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Roscoe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+30.01%
60 dager$ 0-27.35%
90 dager$ 0--

Hva er Roscoe (CATGUY)

Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Roscoe (CATGUY) Ressurs

Offisiell nettside

Roscoe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Roscoe (CATGUY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Roscoe (CATGUY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Roscoe.

Sjekk Roscoeprisprognosen nå!

CATGUY til lokale valutaer

Roscoe (CATGUY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Roscoe (CATGUY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATGUY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Roscoe (CATGUY)

Hvor mye er Roscoe (CATGUY) verdt i dag?
Live CATGUY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CATGUY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CATGUY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Roscoe?
Markedsverdien for CATGUY er $ 23.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CATGUY?
Den sirkulerende forsyningen av CATGUY er 999.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATGUY ?
CATGUY oppnådde en ATH-pris på 0.00157724 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CATGUY?
CATGUY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CATGUY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATGUY er -- USD.
Vil CATGUY gå høyere i år?
CATGUY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATGUY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:51:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.