RNA (RNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) +1.73%
Prisendring (1D) -1.43%
Prisendring (7D) -16.30%

RNA (RNA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RNA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RNA endret seg med +1.73% i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -16.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RNA (RNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.72K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 126.72K
Opplagsforsyning 42,006.37T
Total forsyning 4.200637146523074e+16

Nåværende markedsverdi på RNA er $ 126.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RNA er 42,006.37T, med en total tilgang på 4.200637146523074e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.72K.