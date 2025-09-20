Rkey (RKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00262554 $ 0.00262554 $ 0.00262554 24 timer lav $ 0.00283972 $ 0.00283972 $ 0.00283972 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00262554$ 0.00262554 $ 0.00262554 24 timer høy $ 0.00283972$ 0.00283972 $ 0.00283972 All Time High $ 0.00959271$ 0.00959271 $ 0.00959271 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.50% Prisendring (1D) +2.00% Prisendring (7D) +11.42% Prisendring (7D) +11.42%

Rkey (RKEY) sanntidsprisen er $0.00282902. I løpet av de siste 24 timene har RKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00262554 og et toppnivå på $ 0.00283972, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RKEY er $ 0.00959271, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RKEY endret seg med +2.50% i løpet av den siste timen, +2.00% over 24 timer og +11.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rkey (RKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Opplagsforsyning 371.25M 371.25M 371.25M Total forsyning 995,833,334.0 995,833,334.0 995,833,334.0

Nåværende markedsverdi på Rkey er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RKEY er 371.25M, med en total tilgang på 995833334.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.82M.