Rkey (RKEY) Informasjon In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures. Offisiell nettside: https://rkey.rent Kjøp RKEY nå!

Rkey (RKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rkey (RKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 967.22K $ 967.22K $ 967.22K Total forsyning: $ 995.83M $ 995.83M $ 995.83M Sirkulerende forsyning: $ 371.25M $ 371.25M $ 371.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M All-time high: $ 0.00959271 $ 0.00959271 $ 0.00959271 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00260531 $ 0.00260531 $ 0.00260531 Lær mer om Rkey (RKEY) pris

Rkey (RKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rkey (RKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RKEYs tokenomics, kan du utforske RKEY tokenets livepris!

