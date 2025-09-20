Dagens RioDeFi livepris er 0.00148339 USD. Spor prisoppdateringer for RFUEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFUEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RioDeFi livepris er 0.00148339 USD. Spor prisoppdateringer for RFUEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFUEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RioDeFi Pris (RFUEL)

Ikke oppført

1 RFUEL til USD livepris:

$0.00148326
$0.00148326$0.00148326
-4.30%1D
USD
RioDeFi (RFUEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:24 (UTC+8)

RioDeFi (RFUEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00147534
$ 0.00147534$ 0.00147534
24 timer lav
$ 0.00155184
$ 0.00155184$ 0.00155184
24 timer høy

$ 0.00147534
$ 0.00147534$ 0.00147534

$ 0.00155184
$ 0.00155184$ 0.00155184

$ 0.260951
$ 0.260951$ 0.260951

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-4.36%

-8.47%

-8.47%

RioDeFi (RFUEL) sanntidsprisen er $0.00148339. I løpet av de siste 24 timene har RFUEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147534 og et toppnivå på $ 0.00155184, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFUEL er $ 0.260951, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFUEL endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og -8.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RioDeFi (RFUEL) Markedsinformasjon

$ 333.06K
$ 333.06K$ 333.06K

--
----

$ 531.05K
$ 531.05K$ 531.05K

224.54M
224.54M 224.54M

358,029,580.0
358,029,580.0 358,029,580.0

Nåværende markedsverdi på RioDeFi er $ 333.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RFUEL er 224.54M, med en total tilgang på 358029580.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 531.05K.

RioDeFi (RFUEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på RioDeFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på RioDeFi til USD ble $ +0.0000152817.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på RioDeFi til USD ble $ +0.0001467143.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på RioDeFi til USD ble $ +0.000614279862887253.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.36%
30 dager$ +0.0000152817+1.03%
60 dager$ +0.0001467143+9.89%
90 dager$ +0.000614279862887253+70.68%

Hva er RioDeFi (RFUEL)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

RioDeFi (RFUEL) Ressurs

Offisiell nettside

RioDeFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RioDeFi (RFUEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RioDeFi (RFUEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RioDeFi.

Sjekk RioDeFiprisprognosen nå!

RFUEL til lokale valutaer

RioDeFi (RFUEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RioDeFi (RFUEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RFUEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RioDeFi (RFUEL)

Hvor mye er RioDeFi (RFUEL) verdt i dag?
Live RFUEL prisen i USD er 0.00148339 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RFUEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RFUEL til USD er $ 0.00148339. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RioDeFi?
Markedsverdien for RFUEL er $ 333.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RFUEL?
Den sirkulerende forsyningen av RFUEL er 224.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRFUEL ?
RFUEL oppnådde en ATH-pris på 0.260951 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RFUEL?
RFUEL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RFUEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RFUEL er -- USD.
Vil RFUEL gå høyere i år?
RFUEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RFUEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:24 (UTC+8)

RioDeFi (RFUEL) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.