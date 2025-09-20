RioDeFi (RFUEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00147534 24 timer høy $ 0.00155184 All Time High $ 0.260951 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -4.36% Prisendring (7D) -8.47%

RioDeFi (RFUEL) sanntidsprisen er $0.00148339. I løpet av de siste 24 timene har RFUEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147534 og et toppnivå på $ 0.00155184, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFUEL er $ 0.260951, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFUEL endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og -8.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RioDeFi (RFUEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 333.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 531.05K Opplagsforsyning 224.54M Total forsyning 358,029,580.0

