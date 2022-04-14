RigoBlock (GRG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RigoBlock (GRG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RigoBlock (GRG) Informasjon "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Offisiell nettside: https://rigoblock.com Teknisk dokument: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Kjøp GRG nå!

RigoBlock (GRG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RigoBlock (GRG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Total forsyning: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Sirkulerende forsyning: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M All-time high: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.195258 $ 0.195258 $ 0.195258 Lær mer om RigoBlock (GRG) pris

RigoBlock (GRG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RigoBlock (GRG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRGs tokenomics, kan du utforske GRG tokenets livepris!

