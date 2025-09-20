RigoBlock (GRG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.193368 24 timer lav $ 0.197459 24 timer høy All Time High $ 115.8 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.48% Prisendring (7D) -6.53%

RigoBlock (GRG) sanntidsprisen er $0.194259. I løpet av de siste 24 timene har GRG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.193368 og et toppnivå på $ 0.197459, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRG er $ 115.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRG endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -6.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RigoBlock (GRG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.28M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M Opplagsforsyning 6.59M Total forsyning 7,600,065.00758257

Nåværende markedsverdi på RigoBlock er $ 1.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRG er 6.59M, med en total tilgang på 7600065.00758257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.48M.