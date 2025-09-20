RETSBA (RETSBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00321473 $ 0.00321473 $ 0.00321473 24 timer lav $ 0.00360988 $ 0.00360988 $ 0.00360988 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00321473$ 0.00321473 $ 0.00321473 24 timer høy $ 0.00360988$ 0.00360988 $ 0.00360988 All Time High $ 0.00811907$ 0.00811907 $ 0.00811907 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -6.13% Prisendring (7D) -15.63% Prisendring (7D) -15.63%

RETSBA (RETSBA) sanntidsprisen er $0.00323861. I løpet av de siste 24 timene har RETSBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00321473 og et toppnivå på $ 0.00360988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETSBA er $ 0.00811907, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETSBA endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -6.13% over 24 timer og -15.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RETSBA (RETSBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Opplagsforsyning 817.73M 817.73M 817.73M Total forsyning 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172

Nåværende markedsverdi på RETSBA er $ 2.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETSBA er 817.73M, med en total tilgang på 849317198.3056172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75M.