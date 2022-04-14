RETSBA (RETSBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RETSBA (RETSBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RETSBA (RETSBA) Informasjon Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Offisiell nettside: https://www.retsba.com Kjøp RETSBA nå!

RETSBA (RETSBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RETSBA (RETSBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Total forsyning: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Sirkulerende forsyning: $ 817.73M $ 817.73M $ 817.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00252014 $ 0.00252014 $ 0.00252014 Lær mer om RETSBA (RETSBA) pris

RETSBA (RETSBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RETSBA (RETSBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETSBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETSBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETSBAs tokenomics, kan du utforske RETSBA tokenets livepris!

