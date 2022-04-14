rETH2 (RETH2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i rETH2 (RETH2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

rETH2 (RETH2) Informasjon StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. Offisiell nettside: https://stakewise.io Kjøp RETH2 nå!

rETH2 (RETH2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for rETH2 (RETH2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Total forsyning: $ 456.72 $ 456.72 $ 456.72 Sirkulerende forsyning: $ 456.72 $ 456.72 $ 456.72 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M All-time high: $ 4,767.69 $ 4,767.69 $ 4,767.69 All-Time Low: $ 526.94 $ 526.94 $ 526.94 Nåværende pris: $ 4,295.31 $ 4,295.31 $ 4,295.31 Lær mer om rETH2 (RETH2) pris

rETH2 (RETH2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak rETH2 (RETH2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETH2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETH2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETH2s tokenomics, kan du utforske RETH2 tokenets livepris!

