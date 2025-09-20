rETH2 (RETH2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,405.68 24 timer høy $ 4,515.35 All Time High $ 4,767.69 Laveste pris $ 526.94 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -5.48%

rETH2 (RETH2) sanntidsprisen er $4,431.17. I løpet av de siste 24 timene har RETH2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,405.68 og et toppnivå på $ 4,515.35, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETH2 er $ 4,767.69, mens den rekordlave prisen er $ 526.94.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETH2 endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

rETH2 (RETH2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.02M Opplagsforsyning 456.71 Total forsyning 456.7138268162769

Nåværende markedsverdi på rETH2 er $ 2.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETH2 er 456.71, med en total tilgang på 456.7138268162769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02M.