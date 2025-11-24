Ref Finance pris i dag

Sanntids Ref Finance (REF) pris i dag er $ 0.072784, med en 2.14% endring de siste 24 timene. Nåværende REF til USD konverteringssats er $ 0.072784 per REF.

Ref Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,985,050, med en sirkulerende forsyning på 95.97M REF. I løpet av de siste 24 timene REF har den blitt handlet mellom $ 0.070176(laveste) og $ 0.074716 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.64, mens tidenes laveste notering var $ 0.04128611.

Kortsiktig har REF beveget seg -0.65% i løpet av den siste timen og -23.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ref Finance (REF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M Opplagsforsyning 95.97M 95.97M 95.97M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ref Finance er $ 6.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REF er 95.97M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.28M.