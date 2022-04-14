ReddCoin (RDD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ReddCoin (RDD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ReddCoin (RDD) Informasjon Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Offisiell nettside: https://www.reddcoin.com Teknisk dokument: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf Kjøp RDD nå!

ReddCoin (RDD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ReddCoin (RDD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Total forsyning: $ 33.64B $ 33.64B $ 33.64B Sirkulerende forsyning: $ 33.63B $ 33.63B $ 33.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M All-time high: $ 0.0305647 $ 0.0305647 $ 0.0305647 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ReddCoin (RDD) pris

ReddCoin (RDD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ReddCoin (RDD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDDs tokenomics, kan du utforske RDD tokenets livepris!

RDD prisforutsigelse Vil du vite hvor RDD kan være på vei? Vår RDD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RDD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!