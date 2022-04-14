Rebase GG IRL ($IRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rebase GG IRL ($IRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rebase GG IRL ($IRL) Informasjon Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Offisiell nettside: https://rebase.gg/home Teknisk dokument: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Kjøp $IRL nå!

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rebase GG IRL ($IRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.94K $ 31.94K $ 31.94K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 321.79K $ 321.79K $ 321.79K All-time high: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00064357 $ 0.00064357 $ 0.00064357 Lær mer om Rebase GG IRL ($IRL) pris

Rebase GG IRL ($IRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rebase GG IRL ($IRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $IRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $IRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $IRLs tokenomics, kan du utforske $IRL tokenets livepris!

$IRL prisforutsigelse Vil du vite hvor $IRL kan være på vei? Vår $IRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $IRL tokenets prisforutsigelse nå!

