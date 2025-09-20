Dagens Rebase GG IRL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $IRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $IRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rebase GG IRL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $IRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $IRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rebase GG IRL Pris ($IRL)

Ikke oppført

1 $IRL til USD livepris:

$0.00064406
$0.00064406$0.00064406
-0.50%1D
USD
Rebase GG IRL ($IRL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:55:48 (UTC+8)

Rebase GG IRL ($IRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.340175
$ 0.340175$ 0.340175

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.56%

-1.79%

-1.79%

Rebase GG IRL ($IRL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $IRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $IRL er $ 0.340175, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $IRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.56% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rebase GG IRL ($IRL) Markedsinformasjon

$ 31.97K
$ 31.97K$ 31.97K

--
----

$ 322.03K
$ 322.03K$ 322.03K

49.63M
49.63M 49.63M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rebase GG IRL er $ 31.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $IRL er 49.63M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.03K.

Rebase GG IRL ($IRL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rebase GG IRL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rebase GG IRL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rebase GG IRL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rebase GG IRL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.56%
30 dager$ 0-12.78%
60 dager$ 0-18.81%
90 dager$ 0--

Hva er Rebase GG IRL ($IRL)

Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rebase GG IRL ($IRL) Ressurs

Rebase GG IRL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rebase GG IRL ($IRL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rebase GG IRL ($IRL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rebase GG IRL.

Sjekk Rebase GG IRLprisprognosen nå!

$IRL til lokale valutaer

Rebase GG IRL ($IRL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rebase GG IRL ($IRL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $IRL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rebase GG IRL ($IRL)

Hvor mye er Rebase GG IRL ($IRL) verdt i dag?
Live $IRL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $IRL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $IRL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rebase GG IRL?
Markedsverdien for $IRL er $ 31.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $IRL?
Den sirkulerende forsyningen av $IRL er 49.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$IRL ?
$IRL oppnådde en ATH-pris på 0.340175 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $IRL?
$IRL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $IRL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $IRL er -- USD.
Vil $IRL gå høyere i år?
$IRL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $IRL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:55:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.