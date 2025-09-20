Rebase GG IRL ($IRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.340175 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.56% Prisendring (7D) -1.79%

Rebase GG IRL ($IRL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $IRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $IRL er $ 0.340175, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $IRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.56% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rebase GG IRL ($IRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 322.03K Opplagsforsyning 49.63M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rebase GG IRL er $ 31.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $IRL er 49.63M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.03K.