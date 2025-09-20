ratomilton (MILTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01386821$ 0.01386821 $ 0.01386821 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -9.94% Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) -11.43% Prisendring (7D) -11.43%

ratomilton (MILTON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MILTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILTON er $ 0.01386821, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILTON endret seg med -9.94% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -11.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ratomilton (MILTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.61K$ 58.61K $ 58.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.61K$ 58.61K $ 58.61K Opplagsforsyning 999.00M 999.00M 999.00M Total forsyning 999,002,599.477802 999,002,599.477802 999,002,599.477802

Nåværende markedsverdi på ratomilton er $ 58.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILTON er 999.00M, med en total tilgang på 999002599.477802. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.61K.