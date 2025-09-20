Quint (QUINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.49% Prisendring (7D) +8.49%

Quint (QUINT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUINT er $ 2.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUINT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quint (QUINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.30K$ 84.30K $ 84.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 359.61K$ 359.61K $ 359.61K Opplagsforsyning 183.78M 183.78M 183.78M Total forsyning 784,000,000.0 784,000,000.0 784,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quint er $ 84.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUINT er 183.78M, med en total tilgang på 784000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 359.61K.