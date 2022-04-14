Quint (QUINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quint (QUINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quint (QUINT) Informasjon QUINT has been commissioned by a team of investors who have strived to build a legacy ecosystem that reflects their accomplishments in life. While catering to the needs of like-minded connoisseurs through bringing to them a Boutique NFT Marketplace, Team Quint also wanted to give a taste of luxury to QUINT’s worldwide token holders through its revolutionary super-staking platform. At Quint, we like to do things differently! That's why apart from the regular staking options, we are bringing to you Super-staking Pools. These pools will yield real-world incentives such as complimentary stays in your dream destinations, supercar experiences, discounts on property purchases, hotel bookings, restaurants, spas and much more while also offering breathtaking prizes through our Luxury Raffle Pools.

QUINT's boutique NFT Marketplace will allow connoisseurs from across the globe to not just get their tailor-made NFTs designed by creative minds with an inherent eye for luxury but also get those freshly minted NFTs installed into Token Frames and delivered to their doorsteps. While building on the token's 'Super-staking Pools' concept, QUINT aims to add unique real-world collectibles to its treasury, the future upside of which will be distributed amongst the Super-staking Pool stakers. Another one of QUINT's key future goals is to develop luxury physical real estate and make the QUINT investors fractional owners in proportion of their investment in the Quint's DeFi ecosystem. These will be first of their kind DeFi usages in the crypto world and would ensure that the TVL of the Project has hard assets to boast of; not just borrowed tokens from a partner DeFi protocol Offisiell nettside: https://quint.io/ Kjøp QUINT nå!

Quint (QUINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quint (QUINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.30K $ 84.30K $ 84.30K Total forsyning: $ 784.00M $ 784.00M $ 784.00M Sirkulerende forsyning: $ 183.78M $ 183.78M $ 183.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 359.61K $ 359.61K $ 359.61K All-time high: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045869 $ 0.00045869 $ 0.00045869 Lær mer om Quint (QUINT) pris

Quint (QUINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quint (QUINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUINTs tokenomics, kan du utforske QUINT tokenets livepris!

QUINT prisforutsigelse Vil du vite hvor QUINT kan være på vei? Vår QUINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

