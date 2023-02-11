Quick Intel (QKNTL) tokenomics
Quick Intel (QKNTL) Informasjon
What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them.
What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code.
History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens.
What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3.
What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.
Quick Intel (QKNTL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quick Intel (QKNTL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Quick Intel (QKNTL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Quick Intel (QKNTL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet QKNTL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange QKNTL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår QKNTLs tokenomics, kan du utforske QKNTL tokenets livepris!
