Quick Intel (QKNTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.149149$ 0.149149 $ 0.149149 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -8.39% Prisendring (7D) -8.39%

Quick Intel (QKNTL) sanntidsprisen er $0.00877472. I løpet av de siste 24 timene har QKNTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QKNTL er $ 0.149149, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QKNTL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -8.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quick Intel (QKNTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 701.61K$ 701.61K $ 701.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 701.98K$ 701.98K $ 701.98K Opplagsforsyning 79.96M 79.96M 79.96M Total forsyning 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quick Intel er $ 701.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QKNTL er 79.96M, med en total tilgang på 80000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 701.98K.