Quick Intel (QKNTL)-prisforutsigelse (USD)

Få Quick Intel prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye QKNTL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Quick Intel % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Quick Intel-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Quick Intel potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008434 i 2025. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Quick Intel potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008856 i 2026. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QKNTL for 2027 $ 0.009298 med en 10.25% vekstrate. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QKNTL for 2028 $ 0.009763 med en 15.76% vekstrate. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QKNTL for 2029 $ 0.010251 med en 21.55% vekstrate. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QKNTL for 2030 $ 0.010764 med en 27.63% vekstrate. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Quick Intel potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017534. Quick Intel (QKNTL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Quick Intel potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028561. År Pris Vekst 2025 $ 0.008434 0.00%

2026 $ 0.008856 5.00%

2027 $ 0.009298 10.25%

2028 $ 0.009763 15.76%

2029 $ 0.010251 21.55%

2030 $ 0.010764 27.63%

2031 $ 0.011302 34.01%

2032 $ 0.011867 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.012461 47.75%

2034 $ 0.013084 55.13%

2035 $ 0.013738 62.89%

2036 $ 0.014425 71.03%

2037 $ 0.015146 79.59%

2038 $ 0.015904 88.56%

2039 $ 0.016699 97.99%

2040 $ 0.017534 107.89% Vis mer Kortsiktig Quick Intel-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.008434 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.008435 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.008442 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.008469 0.41% Quick Intel (QKNTL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for QKNTL September 21, 2025(I dag) er $0.008434 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Quick Intel (QKNTL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for QKNTL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008435 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Quick Intel (QKNTL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for QKNTL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008442 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Quick Intel (QKNTL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for QKNTL $0.008469 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Quick Intel prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 674.58K$ 674.58K $ 674.58K Opplagsforsyning 79.96M 79.96M 79.96M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste QKNTL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har QKNTL en sirkulerende forsyning på 79.96M og total markedsverdi på $ 674.58K. Se QKNTL livepris

Quick Intel Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Quick Intel direktepris, er gjeldende pris for Quick Intel 0.008434USD. Den sirkulerende forsyningen av Quick Intel(QKNTL) er 79.96M QKNTL , som gir den en markedsverdi på $674,581 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.46% $ 0 $ 0.008473 $ 0.008426

7 dager -11.27% $ -0.000951 $ 0.009510 $ 0.008446

30 dager -10.97% $ -0.000925 $ 0.009510 $ 0.008446 24-timers ytelse De siste 24 timene har Quick Intel vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.46% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Quick Intel handlet på en topp på $0.009510 og en bunn på $0.008446 . Det så en prisendring på -11.27% . Denne nylige trenden viser potensialet til QKNTL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Quick Intel opplevd en -10.97% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000925 av dens verdi. Dette indikerer at QKNTL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Quick Intel (QKNTL) prisforutsigelsesmodul? Quick Intel-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QKNTL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Quick Intel det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QKNTL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Quick Intel. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QKNTL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QKNTL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Quick Intel.

Hvorfor er QKNTL-prisforutsigelse viktig?

QKNTL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

