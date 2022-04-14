Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Qubit The Quantum Dog (QUBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Informasjon Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Offisiell nettside: https://qubitsolana.com/ Kjøp QUBIT nå!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qubit The Quantum Dog (QUBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.15K $ 28.15K $ 28.15K Total forsyning: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M Sirkulerende forsyning: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.15K $ 28.15K $ 28.15K All-time high: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Qubit The Quantum Dog (QUBIT) pris

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qubit The Quantum Dog (QUBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUBITs tokenomics, kan du utforske QUBIT tokenets livepris!

