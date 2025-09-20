Dagens Qubit The Quantum Dog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QUBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Qubit The Quantum Dog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QUBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om QUBIT

QUBIT Prisinformasjon

QUBIT Offisiell nettside

QUBIT tokenomics

QUBIT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Qubit The Quantum Dog Logo

Qubit The Quantum Dog Pris (QUBIT)

Ikke oppført

1 QUBIT til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:54:06 (UTC+8)

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0035741
$ 0.0035741$ 0.0035741

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-0.65%

-24.38%

-24.38%

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUBIT er $ 0.0035741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUBIT endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -24.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Markedsinformasjon

$ 30.37K
$ 30.37K$ 30.37K

--
----

$ 30.37K
$ 30.37K$ 30.37K

997.53M
997.53M 997.53M

997,532,452.648325
997,532,452.648325 997,532,452.648325

Nåværende markedsverdi på Qubit The Quantum Dog er $ 30.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUBIT er 997.53M, med en total tilgang på 997532452.648325. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.37K.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Qubit The Quantum Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Qubit The Quantum Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Qubit The Quantum Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Qubit The Quantum Dog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.65%
30 dager$ 0-12.40%
60 dager$ 0-25.79%
90 dager$ 0--

Hva er Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Ressurs

Offisiell nettside

Qubit The Quantum Dog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Qubit The Quantum Dog (QUBIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Qubit The Quantum Dog (QUBIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Qubit The Quantum Dog.

Sjekk Qubit The Quantum Dogprisprognosen nå!

QUBIT til lokale valutaer

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qubit The Quantum Dog (QUBIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUBIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Hvor mye er Qubit The Quantum Dog (QUBIT) verdt i dag?
Live QUBIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QUBIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QUBIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Qubit The Quantum Dog?
Markedsverdien for QUBIT er $ 30.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QUBIT?
Den sirkulerende forsyningen av QUBIT er 997.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQUBIT ?
QUBIT oppnådde en ATH-pris på 0.0035741 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QUBIT?
QUBIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til QUBIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QUBIT er -- USD.
Vil QUBIT gå høyere i år?
QUBIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QUBIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:54:06 (UTC+8)

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.