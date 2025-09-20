Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0035741 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.60% Prisendring (1D) -0.65% Prisendring (7D) -24.38%

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUBIT er $ 0.0035741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUBIT endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -24.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.37K Opplagsforsyning 997.53M Total forsyning 997,532,452.648325

Nåværende markedsverdi på Qubit The Quantum Dog er $ 30.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUBIT er 997.53M, med en total tilgang på 997532452.648325. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.37K.