AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.
Ant Token (ANTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Ant Token (ANTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ANTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ANTY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ANTYs tokenomics, kan du utforske ANTY tokenets livepris!
Ant Token (ANTY) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til ANTY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
ANTY prisforutsigelse
Vil du vite hvor ANTY kan være på vei? Vår ANTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
