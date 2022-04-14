QuantifyAI (QGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QuantifyAI (QGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QuantifyAI (QGG) Informasjon QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community. Offisiell nettside: https://www.quantify.gg/ Teknisk dokument: https://docs.quantify.gg/ Kjøp QGG nå!

QuantifyAI (QGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QuantifyAI (QGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K Total forsyning: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Sirkulerende forsyning: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K All-time high: $ 0.00679977 $ 0.00679977 $ 0.00679977 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om QuantifyAI (QGG) pris

QuantifyAI (QGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QuantifyAI (QGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QGGs tokenomics, kan du utforske QGG tokenets livepris!

QGG prisforutsigelse Vil du vite hvor QGG kan være på vei? Vår QGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QGG tokenets prisforutsigelse nå!

