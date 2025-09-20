QuantifyAI (QGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00679977$ 0.00679977 $ 0.00679977 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -1.63% Prisendring (7D) -1.63%

QuantifyAI (QGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QGG er $ 0.00679977, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QGG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -1.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuantifyAI (QGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Opplagsforsyning 998.88M 998.88M 998.88M Total forsyning 998,880,292.443765 998,880,292.443765 998,880,292.443765

Nåværende markedsverdi på QuantifyAI er $ 29.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QGG er 998.88M, med en total tilgang på 998880292.443765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.76K.