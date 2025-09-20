Pyth ETH (PYTHETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,559.94 $ 4,559.94 $ 4,559.94 24 timer lav $ 4,668.68 $ 4,668.68 $ 4,668.68 24 timer høy 24 timer lav $ 4,559.94$ 4,559.94 $ 4,559.94 24 timer høy $ 4,668.68$ 4,668.68 $ 4,668.68 All Time High $ 5,126.36$ 5,126.36 $ 5,126.36 Laveste pris $ 1,003.49$ 1,003.49 $ 1,003.49 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -1.72% Prisendring (7D) -5.94% Prisendring (7D) -5.94%

Pyth ETH (PYTHETH) sanntidsprisen er $4,587.92. I løpet av de siste 24 timene har PYTHETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,559.94 og et toppnivå på $ 4,668.68, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYTHETH er $ 5,126.36, mens den rekordlave prisen er $ 1,003.49.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYTHETH endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -5.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pyth ETH (PYTHETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Opplagsforsyning 463.70 463.70 463.70 Total forsyning 463.7 463.7 463.7

Nåværende markedsverdi på Pyth ETH er $ 2.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYTHETH er 463.70, med en total tilgang på 463.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.13M.