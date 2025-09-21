Pyth ETH (PYTHETH)-prisforutsigelse (USD)

Få Pyth ETH prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PYTHETH vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PYTHETH

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pyth ETH % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Pyth ETH-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth ETH potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4,584.57 i 2025. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth ETH potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4,813.7985 i 2026. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHETH for 2027 $ 5,054.4884 med en 10.25% vekstrate. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHETH for 2028 $ 5,307.2128 med en 15.76% vekstrate. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHETH for 2029 $ 5,572.5734 med en 21.55% vekstrate. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHETH for 2030 $ 5,851.2021 med en 27.63% vekstrate. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pyth ETH potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 9,530.9917. Pyth ETH (PYTHETH) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pyth ETH potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 15,524.9812. År Pris Vekst 2025 $ 4,584.57 0.00%

2026 $ 4,813.7985 5.00%

2027 $ 5,054.4884 10.25%

2028 $ 5,307.2128 15.76%

2029 $ 5,572.5734 21.55%

2030 $ 5,851.2021 27.63%

2031 $ 6,143.7622 34.01%

2032 $ 6,450.9503 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 6,773.4979 47.75%

2034 $ 7,112.1727 55.13%

2035 $ 7,467.7814 62.89%

2036 $ 7,841.1705 71.03%

2037 $ 8,233.2290 79.59%

2038 $ 8,644.8904 88.56%

2039 $ 9,077.1350 97.99%

2040 $ 9,530.9917 107.89% Vis mer Kortsiktig Pyth ETH-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 4,584.57 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 4,585.1980 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 4,588.9661 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 4,603.4106 0.41% Pyth ETH (PYTHETH) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PYTHETH September 21, 2025(I dag) er $4,584.57 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pyth ETH (PYTHETH) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PYTHETH, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $4,585.1980 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pyth ETH (PYTHETH) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PYTHETH, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $4,588.9661 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pyth ETH (PYTHETH) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PYTHETH $4,603.4106 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pyth ETH prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Opplagsforsyning 463.70 463.70 463.70 Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PYTHETH-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PYTHETH en sirkulerende forsyning på 463.70 og total markedsverdi på $ 2.13M. Se PYTHETH livepris

Pyth ETH Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pyth ETH direktepris, er gjeldende pris for Pyth ETH 4,584.57USD. Den sirkulerende forsyningen av Pyth ETH(PYTHETH) er 463.70 PYTHETH , som gir den en markedsverdi på $2,125,377 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.25% $ 11.49 $ 4,621.3 $ 4,572.04

7 dager -4.22% $ -193.5898 $ 4,795.6370 $ 4,376.1984

30 dager 4.87% $ 223.1140 $ 4,795.6370 $ 4,376.1984 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pyth ETH vist en prisbevegelse på $11.49 , noe som gjenspeiler en 0.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pyth ETH handlet på en topp på $4,795.6370 og en bunn på $4,376.1984 . Det så en prisendring på -4.22% . Denne nylige trenden viser potensialet til PYTHETH for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pyth ETH opplevd en 4.87% endring, som gjenspeiler omtrent $223.1140 av dens verdi. Dette indikerer at PYTHETH kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Pyth ETH (PYTHETH) prisforutsigelsesmodul? Pyth ETH-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PYTHETH basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pyth ETH det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PYTHETH, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pyth ETH. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PYTHETH. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PYTHETH for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pyth ETH.

Hvorfor er PYTHETH-prisforutsigelse viktig?

PYTHETH-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PYTHETH nå? I følge dine forutsigelser vil PYTHETH oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PYTHETH neste måned? I følge Pyth ETH (PYTHETH)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PYTHETH-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PYTHETH koste i 2026? Prisen på 1 Pyth ETH (PYTHETH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTHETH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PYTHETH i 2027? Pyth ETH (PYTHETH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTHETH innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PYTHETH i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth ETH (PYTHETH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PYTHETH i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth ETH (PYTHETH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PYTHETH koste i 2030? Prisen på 1 Pyth ETH (PYTHETH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTHETH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PYTHETH i 2040? Pyth ETH (PYTHETH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTHETH innen 2040. Registrer deg nå