Pyth ETH (PYTHETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pyth ETH (PYTHETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault

Pyth ETH (PYTHETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pyth ETH (PYTHETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 463.70 $ 463.70 $ 463.70 Sirkulerende forsyning: $ 463.70 $ 463.70 $ 463.70 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M All-time high: $ 5,126.36 $ 5,126.36 $ 5,126.36 All-Time Low: $ 1,003.49 $ 1,003.49 $ 1,003.49 Nåværende pris: $ 4,298.68 $ 4,298.68 $ 4,298.68 Lær mer om Pyth ETH (PYTHETH) pris

Pyth ETH (PYTHETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pyth ETH (PYTHETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYTHETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYTHETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PYTHETHs tokenomics, kan du utforske PYTHETH tokenets livepris!

PYTHETH prisforutsigelse Vil du vite hvor PYTHETH kan være på vei? Vår PYTHETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PYTHETH tokenets prisforutsigelse nå!

