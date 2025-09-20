Pumpcat (PUMPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00168527$ 0.00168527 $ 0.00168527 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.50% Prisendring (7D) +0.50%

Pumpcat (PUMPCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUMPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUMPCAT er $ 0.00168527, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUMPCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pumpcat (PUMPCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,672,469.116458 999,672,469.116458 999,672,469.116458

Nåværende markedsverdi på Pumpcat er $ 33.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPCAT er 999.67M, med en total tilgang på 999672469.116458. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.27K.