Prophet of Ethereum (PROPHET) Informasjon $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Offisiell nettside: https://prophetofeth.com Kjøp PROPHET nå!

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prophet of Ethereum (PROPHET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00112216 $ 0.00112216 $ 0.00112216 Lær mer om Prophet of Ethereum (PROPHET) pris

Prophet of Ethereum (PROPHET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prophet of Ethereum (PROPHET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROPHET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROPHET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROPHETs tokenomics, kan du utforske PROPHET tokenets livepris!

