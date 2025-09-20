Prophet of Ethereum (PROPHET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00145709 $ 0.00145709 $ 0.00145709 24 timer lav $ 0.00153238 $ 0.00153238 $ 0.00153238 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00145709$ 0.00145709 $ 0.00145709 24 timer høy $ 0.00153238$ 0.00153238 $ 0.00153238 All Time High $ 0.00683847$ 0.00683847 $ 0.00683847 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.01% Prisendring (7D) -4.44% Prisendring (7D) -4.44%

Prophet of Ethereum (PROPHET) sanntidsprisen er $0.00147789. I løpet av de siste 24 timene har PROPHET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00145709 og et toppnivå på $ 0.00153238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROPHET er $ 0.00683847, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROPHET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.01% over 24 timer og -4.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prophet of Ethereum (PROPHET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Prophet of Ethereum er $ 1.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROPHET er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.48M.