Prophet of Ethereum (PROPHET)-prisforutsigelse (USD)

Få Prophet of Ethereum prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PROPHET vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Prophet of Ethereum % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Prophet of Ethereum-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Prophet of Ethereum potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001229 i 2025. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Prophet of Ethereum potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001291 i 2026. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PROPHET for 2027 $ 0.001355 med en 10.25% vekstrate. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PROPHET for 2028 $ 0.001423 med en 15.76% vekstrate. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PROPHET for 2029 $ 0.001494 med en 21.55% vekstrate. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PROPHET for 2030 $ 0.001569 med en 27.63% vekstrate. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Prophet of Ethereum potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002556. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Prophet of Ethereum potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004164. År Pris Vekst 2025 $ 0.001229 0.00%

2026 $ 0.001291 5.00%

2027 $ 0.001355 10.25%

2028 $ 0.001423 15.76%

2029 $ 0.001494 21.55%

2030 $ 0.001569 27.63%

2031 $ 0.001648 34.01%

2032 $ 0.001730 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001816 47.75%

2034 $ 0.001907 55.13%

2035 $ 0.002003 62.89%

2036 $ 0.002103 71.03%

2037 $ 0.002208 79.59%

2038 $ 0.002318 88.56%

2039 $ 0.002434 97.99%

2040 $ 0.002556 107.89% Vis mer Kortsiktig Prophet of Ethereum-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001229 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001229 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001230 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001234 0.41% Prophet of Ethereum (PROPHET) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PROPHET September 21, 2025(I dag) er $0.001229 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Prophet of Ethereum (PROPHET) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PROPHET, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001229 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Prophet of Ethereum (PROPHET) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PROPHET, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001230 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Prophet of Ethereum (PROPHET) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PROPHET $0.001234 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Prophet of Ethereum prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PROPHET-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PROPHET en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 1.23M. Se PROPHET livepris

Prophet of Ethereum Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Prophet of Ethereum direktepris, er gjeldende pris for Prophet of Ethereum 0.001229USD. Den sirkulerende forsyningen av Prophet of Ethereum(PROPHET) er 1.00B PROPHET , som gir den en markedsverdi på $1,229,267 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -16.87% $ -0.000249 $ 0.001480 $ 0.001208

7 dager -18.50% $ -0.000227 $ 0.001583 $ 0.001031

30 dager 19.72% $ 0.000242 $ 0.001583 $ 0.001031 24-timers ytelse De siste 24 timene har Prophet of Ethereum vist en prisbevegelse på $-0.000249 , noe som gjenspeiler en -16.87% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Prophet of Ethereum handlet på en topp på $0.001583 og en bunn på $0.001031 . Det så en prisendring på -18.50% . Denne nylige trenden viser potensialet til PROPHET for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Prophet of Ethereum opplevd en 19.72% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000242 av dens verdi. Dette indikerer at PROPHET kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Prophet of Ethereum (PROPHET) prisforutsigelsesmodul? Prophet of Ethereum-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PROPHET basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Prophet of Ethereum det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PROPHET, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Prophet of Ethereum. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PROPHET. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PROPHET for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Prophet of Ethereum.

Hvorfor er PROPHET-prisforutsigelse viktig?

PROPHET-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PROPHET nå? I følge dine forutsigelser vil PROPHET oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PROPHET neste måned? I følge Prophet of Ethereum (PROPHET)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PROPHET-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PROPHET koste i 2026? Prisen på 1 Prophet of Ethereum (PROPHET) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PROPHET øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PROPHET i 2027? Prophet of Ethereum (PROPHET) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PROPHET innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PROPHET i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Prophet of Ethereum (PROPHET) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PROPHET i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Prophet of Ethereum (PROPHET) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PROPHET koste i 2030? Prisen på 1 Prophet of Ethereum (PROPHET) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PROPHET øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PROPHET i 2040? Prophet of Ethereum (PROPHET) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PROPHET innen 2040.