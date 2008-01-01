Project Rocket (ROCKET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project Rocket (ROCKET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project Rocket (ROCKET) Informasjon GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time. Offisiell nettside: https://projectrocketgme.com/ Kjøp ROCKET nå!

Project Rocket (ROCKET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project Rocket (ROCKET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.40K $ 35.40K $ 35.40K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.40K $ 35.40K $ 35.40K All-time high: $ 0.00000103 $ 0.00000103 $ 0.00000103 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Project Rocket (ROCKET) pris

Project Rocket (ROCKET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project Rocket (ROCKET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROCKET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROCKET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROCKETs tokenomics, kan du utforske ROCKET tokenets livepris!

ROCKET prisforutsigelse Vil du vite hvor ROCKET kan være på vei? Vår ROCKET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROCKET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!