Dagens Project Rocket livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ROCKET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROCKET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Project Rocket livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ROCKET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROCKET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Project Rocket Pris (ROCKET)

Ikke oppført

1 ROCKET til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Project Rocket (ROCKET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:51:44 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000103
$ 0.00000103$ 0.00000103

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-0.19%

-26.25%

-26.25%

Project Rocket (ROCKET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROCKET er $ 0.00000103, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROCKET endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -26.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project Rocket (ROCKET) Markedsinformasjon

$ 36.88K
$ 36.88K$ 36.88K

--
----

$ 36.88K
$ 36.88K$ 36.88K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Project Rocket er $ 36.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCKET er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.88K.

Project Rocket (ROCKET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Project Rocket til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Project Rocket til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Project Rocket til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Project Rocket til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.19%
30 dager$ 0-13.60%
60 dager$ 0-56.91%
90 dager$ 0--

Hva er Project Rocket (ROCKET)

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Project Rocket (ROCKET) Ressurs

Offisiell nettside

Project Rocket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project Rocket (ROCKET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project Rocket (ROCKET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Project Rocket.

Sjekk Project Rocketprisprognosen nå!

ROCKET til lokale valutaer

Project Rocket (ROCKET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project Rocket (ROCKET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROCKET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Project Rocket (ROCKET)

Hvor mye er Project Rocket (ROCKET) verdt i dag?
Live ROCKET prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROCKET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROCKET til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Project Rocket?
Markedsverdien for ROCKET er $ 36.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROCKET?
Den sirkulerende forsyningen av ROCKET er 420.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROCKET ?
ROCKET oppnådde en ATH-pris på 0.00000103 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROCKET?
ROCKET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ROCKET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROCKET er -- USD.
Vil ROCKET gå høyere i år?
ROCKET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROCKET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:51:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.