Project Rocket (ROCKET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000103$ 0.00000103 $ 0.00000103 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -26.25% Prisendring (7D) -26.25%

Project Rocket (ROCKET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROCKET er $ 0.00000103, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROCKET endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -26.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project Rocket (ROCKET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Project Rocket er $ 36.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCKET er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.88K.