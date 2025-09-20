Project AEON (AEON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007062 $ 0.00007062 $ 0.00007062 24 timer lav $ 0.00007273 $ 0.00007273 $ 0.00007273 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007062$ 0.00007062 $ 0.00007062 24 timer høy $ 0.00007273$ 0.00007273 $ 0.00007273 All Time High $ 0.00436165$ 0.00436165 $ 0.00436165 Laveste pris $ 0.0000373$ 0.0000373 $ 0.0000373 Prisendring (1H) +1.97% Prisendring (1D) +2.68% Prisendring (7D) +0.48% Prisendring (7D) +0.48%

Project AEON (AEON) sanntidsprisen er $0.00007252. I løpet av de siste 24 timene har AEON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007062 og et toppnivå på $ 0.00007273, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AEON er $ 0.00436165, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000373.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AEON endret seg med +1.97% i løpet av den siste timen, +2.68% over 24 timer og +0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project AEON (AEON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.22K$ 71.22K $ 71.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.22K$ 71.22K $ 71.22K Opplagsforsyning 998.62M 998.62M 998.62M Total forsyning 998,619,911.445527 998,619,911.445527 998,619,911.445527

Nåværende markedsverdi på Project AEON er $ 71.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AEON er 998.62M, med en total tilgang på 998619911.445527. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.22K.