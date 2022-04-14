Project AEON (AEON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project AEON (AEON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project AEON (AEON) Informasjon Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future. Offisiell nettside: https://aeonrises.com/ Kjøp AEON nå!

Project AEON (AEON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project AEON (AEON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.87K $ 67.87K $ 67.87K Total forsyning: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Sirkulerende forsyning: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.87K $ 67.87K $ 67.87K All-time high: $ 0.00436165 $ 0.00436165 $ 0.00436165 All-Time Low: $ 0.0000373 $ 0.0000373 $ 0.0000373 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Project AEON (AEON) pris

Project AEON (AEON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project AEON (AEON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AEON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AEON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEONs tokenomics, kan du utforske AEON tokenets livepris!

AEON prisforutsigelse Vil du vite hvor AEON kan være på vei? Vår AEON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AEON tokenets prisforutsigelse nå!

